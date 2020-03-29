Предприниматели раскупили тепловизоры. Прибор для измерения температуры оказался в дефиците

В России раскупили тепловизоры, которые измеряют температуру людей и предметов, попадающих в его «поле зрения». Достать такой прибор, хоть он и стоит по 500 тысяч, сейчас проблематично.

«С учетом угрозы, которая идет на нас, цена за хороший тепловизор в 300–500 тысяч рублей — это посильная нагрузка на компанию. Но тут надо сказать, что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — рассказал радио Sputnik первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

Дефицит возник из-за того, что в обычной ситуации высокоточные тепловизоры используются только военными и спасателями. Сейчас же заказы направляются от владельцев компаний со всей России.

Андриевский считает, что тепловизоры нужно продавать не всем подряд, кто захочет их купить, а только туда, где есть скопление людей. По его мнению, этот диагностический прибор можно назвать товаром стратегического назначения.

Тепловизоры используют на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах. По информации газеты «Известия», спрос на них в России во время эпидемии коронавируса вырос в 100 раз.