Генеральный директор «КАМАЗа»: предпринимателям стоит присоединиться к борьбе против коронавируса

Когогин отметил, что на предприятиях «КАМАЗа» провели «комплекс медицинских мероприятий», чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

«В частности, ведется закупка масок с фильтрами РР2 и РР3, защитных костюмов, защитных очков, дезинфицирующих средств, приборов для дезинфекции воздуха, для термометрии, групповых тепловизоров (портативных и стационарных). Также ввели 14-дневный карантин для сотрудников, прибывших из-за рубежа. Организовали там, где это возможно, удаленную работу сотрудников. Считаем, что эти меры должны быть осуществлены на каждом системообразующем предприятии», — уточнил глава компании.

По его мнению, представителям бизнес-сообщества важно присоединиться к властям для борьбы с распространением инфекции. Например, следует обеспечить медицинские учреждения оборудованием и материалами.

Когогин предположил, что промышленникам стоит подготовить волонтеров.

«Необходимо уже сейчас проводить обучение, профессиональные инструктажи, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Уже сейчас можно было бы произвести отбор этих людей — не только по их желанию, но и по их физическому состоянию. Они должны пройти медосмотр, обучение санитарному минимуму, получить заключение терапевта, пройти тренинг с психологом на поведение в нестандартной ситуации, научиться навыкам общения с людьми в таких ситуациях», — заметил генеральный директор.

Он подчеркнул, что бизнес «может и должен участвовать в этой подготовительной работе», чтобы увеличить шансы «дать адекватный отпор».

«Призываю все бизнес-сообщество — тех, кто еще стоит в стороне, руководствоваться опытом организаций ПАО „КАМАЗ“ и обеспечить внедрение аналогичных мер на своих предприятиях», — резюмировал Когогин.