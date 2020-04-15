Предъявите QR-код. Как прошел первый день пропускного режима в Москве и области

Начиная с 15 апреля жители московского региона должны иметь при себе специальный пропуск для поездок на личном и общественном транспорте. Первый день такого режима закончился миллионами выданных QR-кодов и тысячами протоколов за нарушение правил. А очереди из машин и пассажиров лишний раз напомнили — лучше оставаться дома.

День в цифрах

Электронные пропуска начали выдавать в московском регионе 13 апреля. В первую очередь их получали сотрудники компаний, которым необходимо быть на рабочих местах. Всего за сутки жители получили более 3,2 миллиона разрешающих документов. При этом из них власти собирались аннулировать порядка 900 тысяч из-за неправильного заполнения. Данные на 15 апреля пока не обновились.

Вместе с введением пропусков на улицах появились сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии. Они начали следить за выполнением режима самоизоляции гражданами.

«Сегодня на улицах Москвы работают более 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи сотрудников Росгвардии, тысяча дружинников. Все они патрулируют основные направления, точки, где наши горожане любят гулять и отдыхать, и ведут разъяснительную работу и штрафуют тех горожан, которые не ведут себя дисциплинированно и продолжают нарушать режим самоизоляции», — рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Всего с 11 апреля правоохранители составили более девяти тысяч протоколов за нарушения самоизоляции. В Подмосковье за прошедшие сутки составили более 100 административных протоколов и вручили более тысячи уведомлений гражданам старше 65 лет о необходимости оставаться дома. Общее количество протоколов и уведомлений составило 600 и 16 тысяч соответственно.

Первые трудности

Нововведения не обходятся и без некоторых проблем. Большой поток автомобилей и пассажиров привел к тому, что на въезде в Москву образовались пробки, а в метро утром были очереди. Сотрудники ГИБДД и подземки проверяли у жителей паспорта и наличие пропусков. В области для проверки уже начали использовать специальные приложения, с помощью которых сканируют QR-коды. Вскоре эти приложения заработают и со столичными пропусками.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал критичной ситуацию с пропусками в сложившейся ситуации. При этом проблемы на входе в метро удалось оперативно устранить. Систему поменяют и пропуска в общественном транспорте будут проверять в автоматическом режиме. Дептранс столицы уточнил, что документы будут проверять через «Тройку», «Стрелку» или социальную карту.

Несмотря на то, что очереди наблюдались только утром, стоит лишний раз подумать, действительно ли вам необходимо куда-то отправиться. Такая поездка может обернуться не только многочасовой дорогой, но и заражением. Безопаснее для здоровья находиться дома.

Ситуация в городе также показала, что далеко не все компании перешли на удаленный режим работы. Работодателям стоит еще раз задуматься о возможности перевода сотрудников на дистанционную работу.