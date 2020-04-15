Для песни расстояние не помеха. Детский хор из Подмосковья репетирует по видеосвязи

Во время самоизоляции на удаленку перешли не только взрослые, но и дети. Хор из Красногорска решил подойти к вопросу серьезно и с креативом. Ребята исполнили по видеосвязи «Крылатые качели» и сделали ролик.

На видео ученики детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» поют песню сольно и все вместе. В записи приняли участие более 20 ребят. При этом каждый юный исполнитель находится у себя дома. Получилось ничуть не хуже, чем в классах.

Красногорская хоровая школа перешла на дистанционное обучение с 21 марта. Преподаватели используют современные технологии, чтобы дети могли и дальше продолжать учиться в условиях пандемии коронавируса. Все сотрудники тоже перешли на работу из дома.

В 2019 году школа отметила свое 45-летие. Всего в «Алых парусах» музыке обучают 300 детей.

Сейчас режим самоизоляции действует по всей Московской области. Школьники и сотрудники различных компаний учатся и работают удаленно. Жителей настоятельно призывают не выходить из дома без крайней необходимости. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получать электронные пропуска.