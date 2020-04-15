Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции вынесли в Подмосковье

В Подмосковье вынесены первые штрафы по нарушениям режима самоизоляции. По итогам рейдов, которые прошли 14 апреля, областной Госадмтехнадзор вынес 18 постановлений на общую сумму 72 тысячи рублей.

Штрафы получили жители и предприниматели в городских округах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники. Два протокола пришлись на бизнесменов, а остальные — на обычных граждан. Общая сумма штрафов составила 72 тысячи рублей, сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Нарушителей поймали в общественных местах. У жителей в тот момент не было веских причин там находиться. Предприниматели получили штрафы за то, что продолжали работать во время режима самоизоляции. В итоге их всех привлекли к административной ответственности.

Рейды проводили в регионе сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и представители органов внутренних дел. Специалисты проверяли соблюдение режима повышенной готовности и самоизоляции. Всего в регионе составили более 600 протоколов и вручили свыше 16 тысяч уведомлений гражданам старше 65 лет о необходимости соблюдения самоизоляции.

«За прошедшие сутки составлено более 100 административных протоколов, уведомлений вручено более тысячи», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас на всей территории Подмосковья действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. В список исключений входят поездки на работу, поход в магазин, аптеку, вынос мусора и прогулки с собаками.

По последним данным, в области зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 89 человек, а скончались — 26.