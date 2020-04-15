    15 апреля 2020, 18:01

    Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции вынесли в Подмосковье

    Дамир Матюхин

    В Подмосковье вынесены первые штрафы по нарушениям режима самоизоляции. По итогам рейдов, которые прошли 14 апреля, областной Госадмтехнадзор вынес 18 постановлений на общую сумму 72 тысячи рублей.
    Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции вынесли в Подмосковье

    Штрафы получили жители и предприниматели в городских округах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники. Два протокола пришлись на бизнесменов, а остальные — на обычных граждан. Общая сумма штрафов составила 72 тысячи рублей, сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

    Нарушителей поймали в общественных местах. У жителей в тот момент не было веских причин там находиться. Предприниматели получили штрафы за то, что продолжали работать во время режима самоизоляции. В итоге их всех привлекли к административной ответственности.

    Рейды проводили в регионе сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и представители органов внутренних дел. Специалисты проверяли соблюдение режима повышенной готовности и самоизоляции. Всего в регионе составили более 600 протоколов и вручили свыше 16 тысяч уведомлений гражданам старше 65 лет о необходимости соблюдения самоизоляции.

    «За прошедшие сутки составлено более 100 административных протоколов, уведомлений вручено более тысячи», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Сейчас на всей территории Подмосковья действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. В список исключений входят поездки на работу, поход в магазин, аптеку, вынос мусора и прогулки с собаками.

    По последним данным, в области зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 89 человек, а скончались — 26.