Пропуска в Подмосковье стали проверять через специальное приложение. Его работу показали на видео

У водителей и пассажиров в Подмосковье начали проверять наличие электронных пропусков. Сотрудники ГИБДД для работы используют специальные приложения, установленные на планшетах и смартфонах.

Инспекторы для проверок пользуются программой «COVID сканер». Пока такая опция доступна только в Московской области, но скоро заработает и со столичными пропусками.

«Гражданин нам предъявляет QR-код. Мы его сканируем и видим сразу результат», — рассказал «360» сотрудник ГИБДД.

В программе высвечивается, когда человек вышел из дома и сколько уже находится в пути. Еще указывается цель поездки и время, которое водитель или пассажир планирует находиться вне дома.

«Светится зеленая рамка, значит пропуск действителен. Можно сразу отпускать. Если будет красная — значит пропуск недействителен», — пояснил инспектор.

Пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте начала действовать в Москве и области с 15 апреля. Получить специальный код жители региона могут, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Ответы на главные вопросы по пропускам собраны в материале «360».