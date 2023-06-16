Общество 16 июня 2023, 18:59 Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлили до середины июля РПЦ: икона «Троица» в храме Христа Спасителя пробудет до 18 июля РИА «Новости»

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Икона «Троица» авторства Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти Сергия Радонежского. Об этом проинформировал сайт Русской православной церкви.

В РПЦ отметили, что сейчас Минкультуры РФ готовит документы для передачи святыни в безвозмездное пользование Церкви. Там подчеркнули, что слухи о саботаже этого не соответствуют действительности.

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«Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований», — сказано в заявлении.

Икону «Троица» Андрея Рублева перенесли в храм Христа Спасителя ко дню Святой Троицы, первое богослужение с ней прошло 4 июля. Против перемещения старинной иконы выступили искусствоведы и реставраторы, которые опасались за 600-летнее произведение искусства.

Позже стало известно, что после пребывания в храме Христа Спасителя «Троицу» отправят на реставрацию, которая продлится около года. Затем икону отвезут в Троице-Сергиеву лавру.