Культура 09 июня 2023, 09:21 Икону «Троица» Андрея Рублева отправят на реставрацию, а потом в лавру Минкультуры: икона «Троица» после храма Христа Спасителя до года пробудет на реставрации РИА «Новости»

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После пребывания в храме Христа Спасителя икону «Троица» Андрея Рублева отправят на реставрацию, которая продлится до года, а потом — в Троице-Сергиеву лавру. Министр культуры России Ольга Любимова сказала в интервью «Известиям», что образ останется в собственности государства.

По ее словам, когда икону «Троица» решили перевезти из Третьяковской галереи на поклонение в храм, «последовала очень серьезная работа». Трудной задачей стали транспортировка, поддержание температуры и влажности, обеспечение безопасности 600-летнего предмета искусства. Ольга Любимова сказала, что к делу привлекли ведущих реставраторов-хранителей и специализированные компании.

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«Мы будем следить за ее состоянием. Икона отправится на реставрацию — в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. <…> Эта работа может занять до года», — сказала министр.

На замену бронированной капсулы, в которой икону хранят при температуре +21 градус и определенной влажности, сделают новую — более надежную. Ольга Любимова сказала, что после реставрации икону отправят в Троице-Сергиеву лавру. Министр отдельно отметила, что «Троица» останется в государственной коллекции, за ее сохранность понесут ответственность специалисты Минкультуры и музея обители.

Икону «Троица» Андрея Рублева перенесли в храм Христа Спасителя ко дню Святой Троицы, первое богослужение с ней прошло 4 июля. Против перемещения старинной иконы выступили искусствоведы, реставраторы и некоторые верующие — авторы петиции. Она останется в храме до 18 июня.