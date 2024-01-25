25 января 2024, 09:03
Пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов призвали проверить в России
Госдума предложила проверить пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов
Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил главе МЧС Александру Куренкову проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после ЧП на Wildberries в Санкт-Петербурге. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».
«Считаю необходимым провести проверку соблюдения норм пожарной безопасности на складах и дистрибьюторских центрах маркетплейсов по всей стране», — указал Гусев в письме.
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Он напомнил, что на подобных складах лежат товары, принадлежащие малому и среднему бизнесу. Для многих из них работа на маркетплейсах является единственным источником дохода. Некоторым приходится брать кредиты, чтобы закупать товар.
В Петербурге в Шушарах 13 января произошел крупный пожар на складе Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение лишь на следующий день. Один из работников сгоревшего склада признался в поджоге. По факту крупного пожара возбудили уголовное дело. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре на складе.
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