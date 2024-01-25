Общество 25 января 2024, 09:03 Пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов призвали проверить в России Госдума предложила проверить пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил главе МЧС Александру Куренкову проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после ЧП на Wildberries в Санкт-Петербурге. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

«Считаю необходимым провести проверку соблюдения норм пожарной безопасности на складах и дистрибьюторских центрах маркетплейсов по всей стране», — указал Гусев в письме.

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Он напомнил, что на подобных складах лежат товары, принадлежащие малому и среднему бизнесу. Для многих из них работа на маркетплейсах является единственным источником дохода. Некоторым приходится брать кредиты, чтобы закупать товар.

В Петербурге в Шушарах 13 января произошел крупный пожар на складе Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение лишь на следующий день. Один из работников сгоревшего склада признался в поджоге. По факту крупного пожара возбудили уголовное дело. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре на складе.