Криминал 16 января 2024, 11:16 Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Петербурге признался в поджоге Shot: работник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах признался в поджоге РИА «Новости»

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Один из сотрудников сгоревшего петербургского склада Wildberries взял на себя вину за его поджог. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы опубликовали скрины переписки из чата работников склада. Один из пользователей еще 27 декабря предупредил коллег о скором пожаре, но никто не отнесся к его сообщению серьезно. После ЧП сотрудник снова появился в чате и признался в поджоге.

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«Я обещал — я сделал», — написал неизвестный.

Затем работник удалил аккаунт и больше не выходил на связь. Участники чата передали информацию о сотруднике в правоохранительные органы.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах случился 13 января. Огнеборцам МЧС удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться со склада, в Wildberries смогли найти каждого из работников. Продавцам пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары. После ЧП Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями.