Важное 14 января 2024, 14:23 Открытое горение на складе Wildberries в Петербурге ликвидировали Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — добавили в МЧС.

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Склад Wildberries в Пушкинском районе Северной столицы загорелся 13 января. Огонь охватил площадь в 70 тысяч квадратных метров. Сотрудники успели покинуть помещение, в результате никто не пострадал.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Маркетплейс пообещал компенсировать продавцам стоимость сгоревших товаров. Покупателям вернут деньги.

В течение двух недель Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге. Это поможет оперативно наладить поставки и снизить нагрузку на работающий склад «Уткина заводь».