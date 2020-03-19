Позаботиться о тех, кому тяжелее. Подмосковье поможет одиноким пенсионерам и многодетным семьям на карантине

В условиях карантина из-за пандемии коронавируса сложнее всего приходится одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Необходимо следить за детьми, покупать лекарства или продукты, но выходить лишний раз на улицу может быть опасно для здоровья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь жителям.

«Мы понимаем, что сложнее всего тем, кто проживает один. Чаще всего это люди преклонного возраста, конечно, непросто многодетным семьям. Когда много детей, всех надо кормить, обо всех заботиться. Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам [округов] поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности», — рассказал губернатор.

Попросить можно о самой разной помощи. Это может быть поход в магазин, аптеку или просто разговор, если необходимо задать вопросы о сложившейся ситуации. Внимание постараются уделить каждому, кто в этом нуждается.

«Сегодня с утра я получил несколько звонков от наших предприятий, бизнеса. Спасибо, была предложена помощь. Очень приятно, что в этот момент есть такая поддержка по финансовой помощи. Если она вдруг нам понадобится, мы обязательно к вам обратимся», — отметил Воробьев.

Он добавил, что у каждого главы муниципалитета должна быть команда добровольцев. Они смогут помогать с доставкой лекарств пожилым людям или в работе торговых сетей, если потребуется.

Последние дни жители начали беспокоиться из-за возможной нехватки продуктов, но переживать не о чем. Сейчас подмосковные власти помогают торговым сетям своевременно заполнять полки магазинов. Вопрос о дефиците не стоит, скорее, все дело в скорости завоза продуктов.

«Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин. Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу. Особенно это актуально на следующей неделе. Потому что школы мы отправляем на каникулы, закрываем, по сути, и важно, если родители смогут работать дома», — подчеркнул губернатор.

Чтобы победить распространение вируса, необходимо продолжать соблюдать строгие правила. Меры могут вызывать неудобства, но они направлены на безопасность людей.

Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто нуждается, почувствовал заботу и внимание. Важно, чтобы никто не был одинок и не оставался со своими тревогами и грустными мыслями наедине Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев отдельно поблагодарил медиков и бригады скорой помощи, которые работают в очень интенсивном и напряженном режиме. «Спасибо вам за ваш добросовестный труд. Будьте здоровы, берегите себя», — заключил губернатор.

На 19 марта в Московской области подтверждено всего 17 случаев заражения коронавирусом. Для жителей региона открыли горячую линию 8-800-550-50-30. Операторы ответят на все волнующие вопросы.

Всего в России врачи помогают 199 пациентам с этим заболеванием. В мире ситуация намного серьезнее. В разных странах число инфицированных превышает отметку в 227 тысяч человек. Медикам не удалось спасти более 9,3 тысячи пациентов.