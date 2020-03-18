Удаленка не уменьшит зарплату. Власти Подмосковья призвали работодателей перевести людей из офиса

Ехать каждый день на работу в общественном транспорте, а затем сидеть в душном офисе — подвергать себя риску. От пандемии никто не застрахован, поэтому необходимо минимизировать риски. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил предприятия и бизнес перевести своих сотрудников на работу из дома.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на 18 марта в регионе зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом. Динамика фактически отсутствует. Ситуация сложилась довольно сложная, но находится под контролем.

«Мы работаем напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями. И здесь нужна ваша помощь. Вы знаете, что такое принимать решения. Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников», — отметил губернатор.

Работодателей призвали по-новому посмотреть на процессы внутри компаний и перевести всех возможных работников на удаленную работу. С помощью такого шага можно не только оградить людей от опасного общения в офисах, но и уменьшить количество жителей в общественном транспорте.

«Тем более, что мамы, которые остались дома, могут присматривать за своими детьми, которые не пошли в школу и детский сад. Там, где присутствие сотрудников на работе абсолютно необходимо, прошу вас обеспечить их средствами гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, и конечно, измерять температуру», — добавил Воробьев.

Кроме того, руководство предприятий должно следить, чтобы работники соблюдали двухнедельный карантин, если они вернулись из стран, где есть случаи заражения коронавирусом. Всех сотрудников необходимо убедить выполнять рекомендации врачей, чтобы избежать инфицирования.

Помните, что это — не вынужденный отпуск за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Для всех предпринимателей Подмосковья открыта горячая линия. Обратиться можно, позвонив по короткому номеру 0150. Также губернатор попросил руководителей компаний сообщить, сколько сотрудников они перевели на удаленную работу.

«Это будет очень значимый вклад в борьбу с вирусом. Будьте здоровы и берегите себя!» — заключил Воробьев.

Всего в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире число инфицированных перевалило за 200 тысяч человек. Вирус распространяется, поэтому пожилым россиянам посоветовали поменьше пользоваться общественным транспортом и пореже ходить в магазины.