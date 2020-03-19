Главные вопросы о переходе на удаленку. Как работать дома и не потерять в деньгах

Дистанционная работа — не повод бездельничать и не отпуск за свой счет, а простой перенос работы из офиса домой из-за сложной эпидемиологической обстановки. 18 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к работодателям региона с призывом позволить максимальному числу сотрудников работать из дома. Он обратил внимание на то, что особенно важен такой переход для родителей детей младшего возраста, которые не готовы вести своих малышей в школы и детские сады.

При этом он добавил, что удаленная работа ничем не должна отличаться от обычной офисной. «Помните, что это не вынужденный отпуск за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты», — заявил губернатор.

Такие рекомендации выходят по всей России — власти Москвы, Петербурга, Воронежа и других городов-миллионников уже выступили с аналогичными предложениями.

Сейчас вопросы о том, как организовывается дистанционная работа и какие изменения она может привнести в быт сотрудников компаний, возникают все чаще. «360» отвечает на основные из них.

Зарплаты не понизят?

По мнению государственного инспектора труда Федеральной службы по труду и занятости Ольги Петровой, волноваться за свои ставки россиянам не стоит, так как срочно понизить заработную плату не позволяет Трудовой кодекс РФ.

«Зарплата устанавливается трудовым договором, и если она меняется, то для этого должны быть основания, например, если обе стороны договорились», — сказала она.

Более того, если в штатном расписании компании установлены оклады сотрудников, то для их изменения должны быть веские причины. «Зарплата не меняется одному человеку, если на такой должности есть несколько человек. А вот изменить премиальную часть можно по договоренности», — добавила Петрова.

При этом инспектор отметила, что работодатель может сократить часть своих сотрудников, но и это не удастся сделать в одночасье — для таких ситуаций кодекс предусматривает довольно серьезную процедуру. Работнику должны сообщить о сокращении не меньше чем за два месяца и выплатить пособие в размере нескольких зарплат.

То есть в одностороннем порядке у работодателя нет законных оснований изменить зарплату, только если в части премирования. И то если он хочет отменить премии, то он либо договаривается с сотрудником в договоре, либо за два месяца должен предупреждать Ольга Петрова.

То есть без согласия обеих сторон никаких изменений в окладах сотрудников произойти не может — за этим-то и следит Федеральная служба по труду и занятости.

Можно ли уйти на удаленку самостоятельно?

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «360», что, в принципе, ситуация с удаленкой в России довольно непростая. Прежде всего, потому что подобные экстренные ситуации, как сейчас, в Трудовом кодексе просто не предусмотрены.

Более того, по ее словам, в ТК нет понятия удаленной работы как такового — есть дистанционная работа и надомная работа, в сегодняшних обстоятельствах речь идет о первом понятии.

«Если дистанционный формат работы позволяется, то чтобы изменить офисную работу на дистанционную, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору», — объяснила Яковлева.

При этом изменения в договор, как и в случае с заработными платами, могут вводиться только в том случае, если обе стороны согласны с ними. «То есть работник пишет заявление, работодатель соглашается, и они подписывают соглашение», — добавила она.

В том же случае, если работодатель настаивает на смене формата работы, а сотрудник не согласен, ему должны дать не меньше двух месяцев на подготовку к переходу, который начальство может оформить официальным решением. Но заставить работодателя перевести людей на дистанционную работу нельзя даже в условиях пандемии коронавируса.