Повреждения из-за действий коммунальщиков предложили включить в покрытие ОСАГО

Депутаты ЛДПР вместе с сенатором Сергеем Леоновым внесли в Госдуму законопроект, расширяющий сферу действия полиса ОСАГО. Госорганы могут заставить платить за причиненный ущерб.

Законопроектом предусмотрено расширение зоны действия ОСАГО на случай причинения вреда водителям из-за незаконных действий государственных органов, которые отвечают за качество дорог и коммунальных служб, об этом заявил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем официальном Telegram-аккаунте.

«Документальная фиксация факта и причины повреждения авто должна служить аргументом для страховой компании, в которой приобретен полис, для выплаты справедливой суммы на восстановление машины или оформления документов на ремонт в аффилированных СТО», — написал Нилов.

Согласно инициативе парламентариев, страховщики будут возмещать ущерб, нанесенный автовладельцу в ходе незаконных действий или бездействия госорганов. После чего страховые компании будут взыскивать соответствующие суммы с виновных.

По мнению Нилова, такой механизм применения полиса ОСАГО гораздо более эффективен и дружелюбен по отношению к собственникам автомобилей. Он будет внесен в думу 16 марта.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки в законы «О техническом осмотре» и об ОСАГО. Он предлагает изменить систему расчета тарифов на ТО, действующую с 2012 года.