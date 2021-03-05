Сосульки и дорожные ямы предложили включить в ОСАГО

ОСАГО хотят расширить, включив в страховые случаи повреждение автомобиля по вине коммунальщиков или из-за недостатков дорожного ремонта. ЦБ и страховщики отнеслись к идее скептически.

Предложение руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков озвучили депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщила газета «Известия». Поводом для этого стали жалобы россиян: на их машины падают деревья или сосульки, вредят им и ямы на дорогах.

«Для разрешения таких конфликтных ситуаций необходимо обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, имеющих действующий полис ОСАГО», — пояснили парламентарии. Взыскать компенсацию с коммунальщиков можно через суд, но тяжбы отнимают много времени — в среднем около девяти месяцев.

В Центробанке назвали идею «кардинальной трансформацией продукта» и отозвались о ней с долей скепсиса. Инициатива, заметили в регуляторе, более близка к каско, а ее реализация может привести к росту стоимости страховых услуг.

Страховщики разделили сомнения ЦБ РФ, напомнив, что ОСАГО является страхованием ответственности автовладельца.

«Оно покрывает вред, причиненный при использовании ТС его владельцем в случаях, предусмотренных законом об ОСАГО. Поэтому включить описанные случаи в страховое покрытие по ОСАГО невозможно», — заявили в пресс-службе РСА.

Эксперты полагают, что лучше взяться за коммунальщиков — мотивировать их или заставлять лучше работать. По мнению аналитиков, вероятность принятия законопроекта близка к нулевой. Как вариант, можно разработать аналог ОСАГО для юрлиц. Однако это новый страховой продукт, создание которого потребует тяжелого труда.