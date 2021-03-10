Автовладельцы столкнулись с проблемами из-за ошибок в е-ОСАГО

С 2020 года страховые компании стали тщательней проверять данные при оформлении электронных полисов ОСАГО. При выявлении ошибок договор с клиентом расторгнут, а деньги не вернут, рассказали «Известям» в Центробанке.

Сведения проверяют только после подписания договора. Это происходит из-за того, что «пока не налажен прямой информационный обмен между страховщиками и органами исполнительной власти», сообщили изданию в «Росгосстрахе».

Там отметили, что механизм расторжения договоров ОСАГО из-за внесения ложных данных действует уже давно.

Чаще всего причиной становятся неверные сведения о цели использования автомобиля. Владелец «забывают» вписать лицензию такси или неверно указывает категорию транспортного средства. Некоторые внедорожники относятся к категории C, а микроавтобусы, в которых больше восьми сидячих мест, — к категории D, напомнили в компании.

Из-за подобных причин компания расторгает максимум 1,5% электронных договоров ОСАГО. В «АльфаСтраховании» из-за ложных сведений в месяц аннулируют 1–2% договоров е-ОСАГО.