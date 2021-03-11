В Совфеде предложили изменить расчет тарифов на техобслуживание авто

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки в законы «О техническом осмотре» и об ОСАГО. Он предлагает изменить систему расчета тарифов на ТО, действующую с 2012 года, сообщил «Коммерсант».

Сейчас тарифы рассчитывают по формуле, в которой учитываются расходы оператора и время, потраченное на диагностику. В среднем услуга стоит от 300 до 1000 рублей в зависимости от региона, отмечает издание.

Операторы считают, что документ не позволяет установить справедливое вознаграждение. Кутепов предложил рассчитывать его по аналогии с ОСАГО — установить базовый тариф и допустимый ценовой коридор.

Кроме того, сенатор хочет передать аккредитацию операторов ТО от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). Как сказано в пояснительной записке, техобслуживание — это «несвойственная» для страховых компаний функция. Если поправки примут, федеральный бюджет будет получать около 255 миллионов рублей ежегодно, подсчитал Кутепов.