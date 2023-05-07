Общество 07 мая 2023, 16:44 Пострадавшим при падении карусели в Оренбурге оплатят лечение Пресс-служба МЧС

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Владелец парка в Оренбурге, где в результате падения карусели пострадали 19 человек, оплатит их лечение и восстановление, рассказали в пресс-службе правительства региона. С представителем компании встретился губернатор Денис Паслер, сообщил ТАСС.

«Представитель собственника „Оренпарка“ подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших», — уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

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Там уточнили, что сотрудники компании запланировали встречи с членами семей для пострадавших. В ходе переговоров определят суммы и порядок возмещения ущерба.

Днем 6 мая в Оренбурге рухнула карусель со взрослыми и детьми. В Минздраве сообщили, что госпитализировать пришлось 15 человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. Выяснилось, что аттракцион не проходил регистрацию в Гостехнадзоре. По факту случившегося СК возбудил уголовные дела, в рамках которых задержали руководителей обслуживавших карусель компаний. Силовики также провели обыски и изъяли необходимые документы.