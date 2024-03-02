Эксклюзив 02 марта 2024, 12:56 Момент попадания беспилотника в пятиэтажку в Петербурге попал на видео Появилось видео, предположительно, попадания БПЛА в дом в Петербурге

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В дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта врезался беспилотник. Официально данные об этом пока не подтверждали. В распоряжении «360» появилось видео момента попадания БПЛА в здание.

ЧП произошло около 07:00. Причину происшествия власти города не называли. Предположительно, причиной стал взрыва стал беспилотник. Пострадал дом № 161, а также остекление рядом стоящих зданий.

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По данным комитета по здравоохранению, за помощью к медикам обратились шесть человек. Одну из пострадавших — 92-летнюю пенсионерку — доставили в больницу в стрессовом состоянии.

Жильцов поврежденных квартир временно разместили в здании детского сада, там дежурят психологи и социальные работники. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи.

Губернатор города Александр Беглов возглавил штаб по ликвидации последствий случившегося. В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате происшествия никто не погиб, а одной из приоритетных задач сейчас является оценка характера повреждений для оказания необходимой помощи жителям.