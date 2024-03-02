Происшествия 02 марта 2024, 08:51 Взрыв повредил остекление четырех квартир дома в Санкт-Петербурге Baza: взрыв в Санкт-Петербурге повредил остекление четырех квартир

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Произошедший утром в субботу взрыв в Санкт-Петербурге повредил остекление как минимум четырех квартир. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Взрыв случился утром 2 марта в районе дома 161 на Пискаревском проспекте. По неподтвержденной информации, причиной мог стать беспилотник.

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Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали жильцов, сведений о пострадавших не поступало. Телеканал «78.ru» отмечал, что всего эвакуировали порядка 100 человек.