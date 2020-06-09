«Попросил сигарету, к пострадавшему не подходил». Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с Ефремовым

Очевидец рассказал об аварии с российским актером Михаилом Ефремовым в Москве. По его словам, артист интересовался состоянием сбитого водителя «Лады».

Влад рассказал, что «пострадавшего сильно сплющило в машине».

«Он не смотрел, когда вылетал. Машина просто вылетела с переулка сразу на вторую-третью полосу», — отметил очевидец.

По его словам, сначала он подумал, что водитель не пьяный, а просто человек, который не боится ответственности и ведет себя неадекватно. Потом он узнал в водителе знаменитого актера.

Влад рассказал, что Ефремов подошел к нему и его другу Роману и попросил сигарету, а после поинтересовался состоянием водителя «Лады», но к пострадавшему не подходил.

С актером он увидел только молодого мужчину, третьего человека не было видно. «Я видел мужчину. Ефремов вышел слева, справа вышел мужчина. Молодой, в белой футболке, зеленой куртке, коротко стриженый и небритый. А кто был третий, я не видел».

Позже стало известно, что пассажирами Ефремова был актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Маргарита Симоньян, в свою очередь, написала, что «желает Михаилу Ефремову, чтобы то, что случилось, не случилось».

Ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш оказался на месте происшествия случайно и «решил справиться о здоровье своего коллеги».