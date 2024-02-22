Общество 22 февраля 2024, 10:30 Пострадавший от шторма аквариум в Севастополе вновь заработал РИА «Новости»

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Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре 2023 года, вновь открывается 22 февраля. Об этом РИА «Новости» рассказали в администрации учреждения.

«В четверг аквариум начинает работу», — информировали там.

Уточняется, что в пострадавшем третьем, историческом зале восстановили систему подогрева воды и вентиляции. Работы почти завершились. При этом ранее предполагалось, что повреждения удастся устранить минимум в апреле.

Кроме того, в аквариуме планируют постепенно наращивать количество животных и рыб.

Севастопольский морской аквариум-музей открылся на Приморском бульваре в 1897 году. Это один из старейших публичных аквариумов в Европе и первый морской аквариум в Российской империи.

В ноябре исторический зал затопила холодная морская вода. Из-за термального удара погибли более 500 морских животных. Всего в зале находилось до 50 видов 800 тропических пресноводных животных.