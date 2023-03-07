Общество 07 марта 2023, 19:29 Пострадавшему брянскому мальчику Федору вручили медаль «За доблесть и отвагу» Глава Брянской области Богомаз сообщил о награждении пострадавшего школьника медалью Telegram-канал

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Пострадавшего во время атаки украинских диверсантов в Брянской области мальчика Федора наградили медалью «За доблесть и отвагу». Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня, 7 марта, важный день для всей области. Сейчас рождаются герои, которые готовы проявлять самоотверженность, доблесть и отвагу в опасных для жизни условиях, пояснил губернатор. По его словам, не каждый взрослый человек смог бы так мужественно повести себя в ситуации, в которую попал ребенок.

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«Особенно важно, что 10-летнему Федору Симоненко ведомственную медаль <…> „Доблесть и отвага“ вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров», — сказал Богомаз.

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Он пожелал Федору скорейшего выздоровления и оставаться таким же сильным и решительным.

Украинские диверсанты атаковали несколько сел в Брянской области. Они обстреляли как минимум два автомобиля, водители которых скончались от ранений. В одной из машин местный житель вез троих детей в школу. Среди них был Федор. Он выбрался из автомобиля и спас двух девочек, при этом сам получил ранение, его прооперировали и достали пулю. Богомаз пообещал семье школьника купить новый дом и сделать там ремонт.