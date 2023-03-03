Общество 03 марта 2023, 15:07 Богомаз навестил в больнице пострадавшего брянского школьника и отметил его героизм Раненного при атаке террористов в Брянской области мальчика перевели из реанимации Telegram

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал в больницу проведать школьника Федора, который пострадал при атаке украинских диверсантов. Мальчик находится сейчас в обычной палате и держится мужественно, написал в своем Telegram-канале глава региона.

«Навестил в больнице нашего героя Федора, который, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец!» — сообщил Богомаз.

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По его словам, два старших брата Федора сейчас защищают страну и участвуют в спецоперации. Пострадавшего школьника навестила и мама. Губернатор уверил, что мальчик находится в надежных руках. Врачи провели многочасовую операцию, в результате которой смогли извлечь из тела мальчика пулю.

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«Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — отметил глава региона.

Богомаз подчеркнул, что власти помогают всем пострадавшим от действий националистов. Он добавил, что в Климовском районе региона сейчас работают его заместители. Они должны встретиться с местными жителями и навестить семь пострадавших.

Губернатор заверил, что Федору будут и дальше помогать. Богомаз пожелал мальчику скорейшего выздоровления. Ранее врачи оценили состояние школьника как стабильное.