04 марта 2023, 18:09
Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при атаке ДРГ мальчика
Глава Брянской области Богомаз обещал новый дом семье пострадавшего от ДРГ мальчика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал семье школьника, который пострадал во время атаки украинских диверсантов, купить новый дом. Об этом глава региона сказал во время общения с мамой мальчика в эфире телеканала «Россия 24».
Богомаз навестил школьника, который находится в больнице. В беседе с матерью ребенка глава региона сообщил, что купит им новый дом и поможет с ремонтом.
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«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — заявил Богомаз.
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Мать школьника рассказала, что они живут в доме без удобств. Семья многодетная. Два старших брата мальчика сейчас находятся в зоне спецоперации.
В четверг, 3 марта, украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области. Мальчик был в машине, которую обстреляли террористы. Ему удалось выбраться из автомобиля и спасти двух девочек. Он повел их за собой в другой поселок через лес, чтобы скрыться от диверсантов. Мальчик получил ранение, его прооперировали и достали пулю. Ребенок рассказал подробности случившегося.
Дети
Село Любечане
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