Общество 04 марта 2023, 18:09 Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при атаке ДРГ мальчика Глава Брянской области Богомаз обещал новый дом семье пострадавшего от ДРГ мальчика РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал семье школьника, который пострадал во время атаки украинских диверсантов, купить новый дом. Об этом глава региона сказал во время общения с мамой мальчика в эфире телеканала «Россия 24».

Богомаз навестил школьника, который находится в больнице. В беседе с матерью ребенка глава региона сообщил, что купит им новый дом и поможет с ремонтом.

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«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — заявил Богомаз.

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Мать школьника рассказала, что они живут в доме без удобств. Семья многодетная. Два старших брата мальчика сейчас находятся в зоне спецоперации.

В четверг, 3 марта, украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области. Мальчик был в машине, которую обстреляли террористы. Ему удалось выбраться из автомобиля и спасти двух девочек. Он повел их за собой в другой поселок через лес, чтобы скрыться от диверсантов. Мальчик получил ранение, его прооперировали и достали пулю. Ребенок рассказал подробности случившегося.