Важное 22 декабря 2022, 15:07 Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезли в Ростов-на-Дону Помощник экс-главы Роскосмоса сообщил об эвакуации Рогозина в Ростов-на-Дону РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-главу Роскосмоса Дмитрий Рогозина и еще двух пострадавших при обстреле Донецка доставили в Ростов-на-Дону, сообщило РИА «Новости». Раненых разместили в военном клиническом госпитале.

Информацию о том, что Рогозина и двух пострадавших доставили в Ростов-на-Дону, агентству представил помощник экс-главы Роскосмоса.

Реклама

Гостиницу «Шеш-Беш», где находился Рогозин и несколько военных советников из группы «Царские волки» обстреляли вечером 21 декабря. У политика выявили ранение спины. Ему должны провести операцию, чтобы извлечь осколок мины, который застрял в позвоночника. Характер травм, который получили другие пострадавшие, не уточняется.

Реклама

По словам Рогозина, он находится в удовлетворительном состоянии. Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее выразил уверенность, что гостиницу обстреляли по наводке. Он назвал это подлостью. По данным СК РФ, огонь, предположительно, вели из французской гаубицы. По информации военкора Григория Медведева, при обстреле Донецка также пострадал мэр Горловки Иван Приходько. Официально эти данные не подтверждены.