Происшествия 22 декабря 2022, 14:14 Экс-глава Роскосмоса Рогозин ранен при покушении ВСУ на донецкого чиновника. Что известно Что известно о ранении Дмитрия Рогозина в Донецке Дмитрий Рогозин в Донбассе / Telegram

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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пострадал при ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ. Однако целью удара, предположительно, был не он. «360» рассказывает все, что известно о случившемся.

Ранение Рогозина

В ночь на 22 декабря украинские войска в очередной раз атаковали Донецк. Несколько снарядов попали в гостиницу «Шеш-Беш» в Ленинском районе, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Сам Рогозин получил осколочное ранение позвоночника. В Telegram-канале он сообщил, что ему предстоит операция, так как «металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки». Но врачи предполагают, что осколок нельзя будет извлечь, заявил РИА «Новости» помощник Рогозина.

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При этом экс-глава госкорпорации отказался от эвакуации из Донецка, «пока не стабилизируется состояние других раненых». Всех пострадавших развезли по разным больницам.

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Другие пострадавшие

Татьяна Калегина, помощница депутата Госдумы Алексея Журавлева, также присутствовавшего в гостинице во время удара, рассказала «360», что «близкий круг» собирался на «фуршет в рабочей обстановке» по случаю дня рождения Рогозина.

«Были все свои. Дмитрий Олегович [Рогозин], его соратники из „Царских волков“, Алексей Александрович [Журавлев] был, его помощник. Поэтому ранения получили только люди из близкого круга», — пояснила она.

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Рогозин подчеркнул, что в «Шеш-Беш» он жил «все последние месяцы». За восемь лет это место ни разу не обстреливали.

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. <…> Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — написал он.

В гостинице также находился глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Именно он мог быть целью ВСУ, поскольку удар произошел через десять минут после прибытия Хоценко, сообщил ТАСС Алексей Журавлев, давний соратник Рогозина.

Telegram-канала Baza писал, что ранен и бывший топ-менеджер Роскосмоса Артем Мельников. Как утверждает интернет-издание, у самого Рогозина — осколочные ранения ягодиц и проникающие ранения бедра. В беседе с Telegram-каналом Mash Татьяна Калегина назвала эту информацию «диверсией».

Среди пострадавших, по данным военного корреспондента Георгия Медведева, также оказался мэр Горловки Иван Приходько. Предположительно, он получил контузию.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное. Два человека в результате обстрела погибли.

Реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от лица Кремля выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал выздоровления раненым. Он подчеркнул, что поездки в Донбасс могут быть опасными для жизни, но чиновники все равно обязаны посещать этот регион.

Следствие установило, что гостиницу «Шеш-Беш» могли обстрелять из французской гаубицы, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. СК пообещал установить причастных и вплотную заняться расследованием обстрелов мирных городов.

Денис Пушилин заявил РИА «Новости», что пока рано называть конкретные причины обстрела. Однако уже ясно, что это был «намеренный, умышленный удар с целью совершения террористического акта».

«Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, — следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели. <…> Это может быть и скопление телефонов, какая-то другая развединформация», — сказал он.