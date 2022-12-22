Происшествия 22 декабря 2022, 02:26 Гостиницу в Донецке, где ранили Рогозина, обстреляли по наводке Депутат ГД Журавлев: гостиницу в Донецке, где ранили Рогозина, обстреляли по наводке РИА «Новости»

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Донецкую гостиницу, в которой находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, атаковали по чьей-то наводке. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Где-то около 20:00, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу. Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально», — сказал он.

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Парламентарий предположил, что целью мог быть премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, так как атака произошла спустя 10 минут после его приезда. По словам Журавлева, в результате обстрела погиб один человек. Несколько человек пострадали.

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Ранее Рогозин сообщил, что получил ранение в спину. Он уточнил, что осколок снаряда прошел в сантиметре от позвоночника. Сейчас бывший глава госкорпорации находится под наблюдением врачей в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Во время обстрела он был в гостинице «Шеш-Беш», расположенной в Ленинском районе Донецка.