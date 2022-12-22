22 декабря 2022, 11:50
Мэр Горловки пострадал во время удара ВСУ по Донецку
Военкор Медведев: мэр Горловки Приходько пострадал при обстреле Донецка
Глава Горловки Иван Приходько пострадал в результате обстрела Донецка 21 декабря. Сейчас он находится в больнице, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Георгий Медведев.
«По обновленной информации, он (Приходько, — прим. ред.) также получил ранение вчера вечером во время удара по Донецку», — написал военкор.
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По информации Медведева, в настоящее время мэр Горловки находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Такие данные журналисту предоставила главврач Нелли Якуненко.
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В результате обстрела Донецка вечером 21 декабря пострадал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и еще несколько человек. У Рогозина выявили ранение спины - осколок мины застрял в позвоночнике, ему предстоит операция.
«Металлический осколок вошел выше правой лопатки, размер три на четыре миллиметра. <...> Еще несколько близких людей пострадали», — написал он в своем Telegram.
ДНР
ВСУ
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