Посол Польши отказался комментировать встречу в МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский посетил российское Министерство иностранных дел в связи с решением Варшавы выслать трех российских дипломатов. Отношения между странами обострились из-за строительства «Северного потока — 2».

Как сообщило РИА «Новости», посол при входе в здание министерства не стал ничего комментировать. Там он пробыл всего 20 минут. По сообщению ТАСС, посол и после своего ухода отказался давать комментарии журналистам.

Ранее Варшава сообщила о высылке трех российских дипломатов из-за «нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша». МИД России объявил об ответных действиях и признал персонами нон грата пятерых польских дипломатов.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов важна США, но не Польше.

За последний месяц российских дипломатов выслали из нескольких европейских стран. Первыми на такие меры пошла Чехия после обвинения в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Затем Прага обратилась ко всему европейскому сообществу с просьбой последовать ее примеру. На призыв отозвалась Словакия, которая заявила о высылке трех российских дипломатов.