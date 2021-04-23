Отношения России и Чехии продолжают обостряться. Хроника дипломатического кризиса

Дипломатический конфликт между Россией и Чехией набирает обороты. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и первая выслала дипломатов из страны. На зеркальный ответ Москвы страна отреагировала выдворением сразу шести десятков сотрудников посольства. А сейчас российских дипломатов начали высылать и другие страны. С чего все началось и как развивается — в онлайне «360».

22 апреля. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подчеркнул, что дипломатический конфликт между Чехией и Россией является «размолвкой», а не холодной войной. При этом Прага попросила другие страны в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Россия отказалась выполнять ультиматум, поэтому в МИД Чехии заявили, что уровняют численность дипломатов — из Праги до конца мая вышлют 63 сотрудника российского посольства. В ответ на это МИД России потребовал от Праги сократить штат дипмиссии в Москве. Мария Захарова подчеркнула, что страна встала на путь разрушения отношений.

На призыв Чехии откликнулась Словакия, которая заявила о выселке трех российских дипломатов. Москва назвала это решение «псевдосолидарностью по сфабрикованному делу».

21 апреля. Чехия не предоставила доказательств своих обвинений в адрес российских спецслужб, но депутаты уже потребовали от России компенсацию в миллиард чешских крон. МИД Чехии вызвал российского посла, потребовав отмены высылке из Москвы 20 своих дипломатов. Если Россия откажется исполнять это требование, число дипломатов пообещали уровнять.

При этом после взаимных выселок в Москве остались пять дипломатов и 19 технических сотрудников, а в Праге — 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала.

Захарова назвала ультимативный тон их заявлений недопустимым.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — заявила она.

20 апреля. МИД России заявил, что ситуацию с расследованием взрывов в Чехии можно назвать маразмом. В Кремле отметили, что поведение Праги лишено здравого смысла и является разрушительным для двусторонних отношений.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уточнил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом.

«По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии», — заявил он.

При этом в деле появился третий подозреваемый. Чешские СМИ сообщили, что речь идет про сотрудника российского посольства Сергей Федотов. Кроме того, российского посла в Праге вызвали на разговор в МИД.

19 апреля. Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов. По версии следствия, он должен был произойти после того, как оружие доставили бы в Болгарию. Предполагается, что там его должен был получить предприниматель Эмилиан Гебрев — позже его пытались отравить, обвинения вновь пали на трех россиян.

При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на оружейных складах в чешской деревне Врбетице не были актом государственного терроризма.

«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — отметил он.

Однако российскую госкорпорацию «Росатом» исключили из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. В корпорации назвали это решение политически ангажированным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поведение Праги «провокационным и недружественным».

18 апреля. МИД России назвал обвинения Чехии абсурдными и выразил протест из-за выселки 18 дипломатов.

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — отметили в ведомстве.

НАТО поддержал позицию Чехии и призвал бороться со «злонамеренными действиями» на своей территории.

МИД РФ вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку. Ему сообщили о выселке из Москвы 20 чешских дипломатов в качестве ответных мер на действия Праги.

17 апреля. Чехия заявила, что вышлет из страны 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что они являются сотрудниками российской разведки, а также обвинил российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Полиция Чехии объявила в розыск двух российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова. На опубликованных фото подозреваемых изображены люди, которые похожи на тех, кого Великобритания назвала агентами ГРУ и обвинила в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.