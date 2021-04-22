Москва назвала высылку дипломатов из Словакии «псевдосолидарностью по сфабрикованному делу»

МИД России глубоко разочарован «недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу». Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Так она прокомментировала высылку из Словакии трех российских дипломатов.

«Наш ответ не заставит себя ждать», — добавила собеседница агентства.

В четверг, 22 апреля, словацкий премьер Эдуард Хегер объявил, что республика высылает трех сотрудников российской дипмиссии в связи с ситуацией в Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш поблагодарил Братиславу за этот шаг.

«То, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону Эдуард Хегер. Большое спасибо», — написал он в Twitter.

Бабиш добавил, что для Чехии очень ценен этот жест словацкой стороны. Ранее чешские власти обратились к союзникам по НАТО и ЕС с просьбой проявить солидарность и объявить о высылке россиян. До этого Прага заявила, что к взрывам военных складов в деревне Врбетице в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы, а затем выслала 18 работников российского посольства, объявив их сотрудниками разведки.

Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. Чехия пообещала уравнять число сотрудников диппредставительств обеих стран. Из республики вышлют еще более 60 россиян.