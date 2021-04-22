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    22 апреля 2021, 20:26

    Москва назвала высылку дипломатов из Словакии «псевдосолидарностью по сфабрикованному делу»

    Кирилл Фролов

    МИД России глубоко разочарован «недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу». Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Москва назвала высылку дипломатов из Словакии «псевдосолидарностью по сфабрикованному делу»

    Так она прокомментировала высылку из Словакии трех российских дипломатов.

    «Наш ответ не заставит себя ждать», — добавила собеседница агентства.

    В четверг, 22 апреля, словацкий премьер Эдуард Хегер объявил, что республика высылает трех сотрудников российской дипмиссии в связи с ситуацией в Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш поблагодарил Братиславу за этот шаг.

    «То, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону Эдуард Хегер. Большое спасибо», — написал он в Twitter.

    Бабиш добавил, что для Чехии очень ценен этот жест словацкой стороны. Ранее чешские власти обратились к союзникам по НАТО и ЕС с просьбой проявить солидарность и объявить о высылке россиян. До этого Прага заявила, что к взрывам военных складов в деревне Врбетице в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы, а затем выслала 18 работников российского посольства, объявив их сотрудниками разведки.

    Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. Чехия пообещала уравнять число сотрудников диппредставительств обеих стран. Из республики вышлют еще более 60 россиян.