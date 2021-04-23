Польша уже в 20-й, если не в 30-й раз призвала отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом напомнил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, написал RT.

У Польши только одно желание — «не потерять платежи за транзит газа по своей земле».

«Поэтому ничего другого здесь нет. Зачем должны другие страны прислушиваться к заявлению польской стороны, если для них будет выгоднее и дешевле газ, который пойдет по дну Балтийского моря?» — отметил депутат.

Подобные заявления никак не отразятся на строительстве газопровода, уверен Ананских.

«В наших действиях (российской стороны — прим. ред.) нет никакой политики, а есть экономика», — добавил парламентарий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации «Северного потока — 2». С таким заявлением он выступил после переговоров со своим коллегой из Словении Анезом Яншей. Моравецкий сожалеет, что в Берлине не понимают разницы между газом Nord Stream 2 и голубым топливом, которое идет через территорию Украины или Польши. Политик видит между этими поставками «огромную политическую, социальную разницу и разницу для безопасности».