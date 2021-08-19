Последовательницы экс-схиигумена Сергия поклонились автозаку, в котором его привезли в суд

Бывшего схиигумена Сергия привезли в Измайловский суд Москвы. Его последовательницы встретили автозак и поклонились машине. В Сети появилось видео с этим необычным приветствием.

На кадрах видно, что женщины бьют земные поклоны. Одна из них сложила руки рупором и прокричала, что передает Сергию привет с Урала.

На сегодняшнем заседании суд продлил арест экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве. Теперь бывший монах пробудет в следственном изоляторе «Матросская тишина» до 10 февраля 2022 года.

В конце июля адвокаты Сергия подали жалобу на решение Верховного суда о рассмотрении дела их подзащитного в Москве. Свою вину в преступлениях по трем уголовным статьям основатель Среднеуральского женского монастыря не признает. Ранее Екатеринбургская епархия лишила Сергия сана за нарушение священнической присяги и обязала уехать из обители. Осенью прошлого года его отлучили от церкви. Он отказался уезжать из монастыря, поэтому его задержали сотрудники ОМОН — силовикам пришлось пойти на штурм.