Схимонаха взяли штурмом. Три статьи, которые могут отправить Сергия в тюрьму

Преданного анафеме схимонаха Сергия задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. После допроса его доставили в Москву, где суд примет решение о его аресте. Бывшего священника обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе в подстрекательстве детей к самоубийству.

В ночь на 29 декабря схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали при штурме Среднеуральского женского монастыря спецназом. По словам его адвоката Светланы Герасимовой, задержание Сергия не стало для них неожиданностью.

«Нам вчера позвонили из Москвы и сказали, что отправлена спецгруппа, специально, чтобы закончить конфликт в Среднеуральском женском монастыре. Хотя конфликта никакого не было. Все заявления поступали исключительно от Екатеринбургской епархии, и главной целью было вывести отца Сергия из монастыря», — рассказала она «360».

Живущих в обители людей отвезли на допросы. При этом сторонники схимонаха утверждают, что следственные мероприятия проходили с нарушениями. «Насколько нам известно, у нас пропал со связи Всеволод Могучев, якобы он тоже находится в Следственном комитете. Пока дальнейшая судьба его неизвестна», — сказал адвокат Дмитрий Савченко.

Обвинения Сергию

Романову предъявили обвинения по части 3 статьи 110.1 «Склонение к самоубийству несовершеннолетнего», части 3 статьи 148 «Нарушение права на вероисповедание» и статье 330 «Самоуправство». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на четыре года, штраф в размере 300 тысяч рублей или исправительные работы в течение года и арест до полугода соответственно.

Ночью Сергия допросили следователи, а утром на самолете отправили в Москву. После задержания в монастыре собрались десятки его сторонников. Люди стояли плотной стеной и отказывались пропускать кого-либо внутрь.

В 14:00 в Басманном суде пройдет заседание по поводу его ареста. Статьи дела, подчеркнула Герасимова, средней тяжести. Юрист не понимает, почему его нужно арестовывать, да еще и в Москве. Юрист утверждает, что в свидании с Сергием наедине ей отказали, дать время на изучение документов правоохранители отказались. По словам Герасимовой, Романов «ни на кого не в обиде, за всех молится».

Сам Сергий записал из СК видеообращение, опубликованное Telegram-каналом «Проповеди схиигумена Сергия (Романова). Православие». В нем он призвал последователей ничего для него не делать, молиться и жить по заповедям. Официальных комментариев Следственного комитета по поводу его задержания и предъявленных обвинений пока нет.

Склонение к самоубийству

Поводом для задержания стала размещенная на YоuTubе-канале Всеволода Могучева видеозапись проповеди, в которой Романов призвал последователей «умереть за Россию». В ней он напомнил историю духовной дочери Серафима Саровского, которую тот благословил на смерть вместо ее брата. После рассказа Сергий спрашивал прихожан, готовы ли они умереть за страну и детей. На ролик обратил внимание свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков и попросил прокуратуру проверить запись.

«Мы посмотрели один из сюжетов, в котором, на наш взгляд, речь шла о призывах к готовности совершать самоубийства. Об этом говорили взрослые, но там были дети. Нам показалось, что это идет вразрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям. Мы никого не обвиняем и не оцениваем, а просто просим проверить», — сообщил «Коммерсанту» омбудсмен.

Представляющий интересы монастыря адвокат Дмитрий Савченко пояснил, что речь в ролике шла не «о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме».

Самоуправство

Статьи о самоуправстве и нарушении свободы вероисповедания появились в деле из-за заявления представителей Екатеринбургской епархии. В сентябре они пожаловались в полицию, что их комиссию не пустили на территорию монастыря для проведения молебна и инвентаризации. После этого правоохранители возбудили дело по двум статьям. Но еще утром 29 декабря «Коммерсантъ» сообщал, что Романов проходит по делу не обвиняемым, а свидетелем.

Во время инвентаризации члены комиссии хотели проверить соответствие зданий целевому назначению, изучить технические паспорта и договоры на строительство зданий и выяснить, нет ли там незаконных построек. Земля под самим монастырем находится в пользовании Екатеринбургской епархии, сообщил ее представитель. Все договоры, которые касаются деятельности монастыря, также заключены с епархией. Но здания оформлены на частных лиц и не принадлежат епархии, утверждали представители схимонаха Сергия.

Сейчас епархия пытается доказать, что монастырь и его имущество принадлежат ей, поскольку его строительством занималась игуменья Варвара. На этой неделе по решению местного арбитражного суда должна начаться строительно-техническая экспертиза, сообщило издание Znak.com. Пока непонятно, состоится ли она. На днях сторонники Романова долго не хотели пускать в монастырь приставов для оценки имущества.

Конфликт Сергия и церкви

В конце мая 2020 года Романову запретили проводить службы после нарушения запрета на чтение проповедей. В них он отрицал опасность коронавируса, ругал РПЦ и власть за закрытие храмов на карантин. Несмотря на запрет, он продолжил записывать и публиковать обращения к пастве. За проповеди его наказали двумя административными штрафами за возбуждение ненависти и вражды и распространение фейков.

В июле церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия сана и обязал покинуть монастырь. Но он этого не сделал, фактически захватил монастырь и продолжил богослужения. После этого настоятельница Варвара и другие монахини покинули обитель. 10 сентября Романова отлучили от церкви, через месяц патриарх Кирилл утвердил это решение.

После начала скандала Сергий стал фигурантом дела об истязании детей и халатности. Его возбудили в октябре 2020 года, после рассказов бывших несовершеннолетних обитателей монастыря о многолетних физических и психологических издевательствах.