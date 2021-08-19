Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

Измайловский суд Москвы на полгода продлил арест бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову). Он обвиняется в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве.

О продлении срока заключения под стражей ходатайствовал прокурор. Суд удовлетворил эту просьбу. В СИЗО Сергий пробудет до 10 февраля 2022 года, сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Романова удовлетворено судом, срок действия указанной меры продлен по 10 февраля 2022 года», — сказали агентству в пресс-службе суда.

Экс-схиигумен находится в СИЗО «Матросская тишина» с января этого года. Он был задержан в ночь на 29 декабря при штурме Среднеуральского монастыря. За несколько месяцев до этого Сергий был отлучен от церкви.

Несколькими днями ранее адвокаты подсудимого распространили его письмо, где Романов сообщил о своих планах после освобождения. По его словам, он собирается уйти молиться в скит в Московской, Свердловской, Костромской, Тверской областях, сообщало Ura.ru.

Помимо этого, бывший схимонах высказался о строительстве храма в честь Софии Премудрости Божией под Среднеуральском, назвав этот вопрос прерогативой схиархимандрита Илии.