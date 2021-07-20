Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала перевод его дела в Москву

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Романова) подали жалобу на решение Верховного суда о рассмотрении дела их подзащитного в Москве. Об этом «Интерфаксу» рассказал один из защитников Сергия — Павел Бабиков.

Юрист сообщил агентству, что жалобу на смену территориальной подсудности в Верховный суд отправили вечером 19 июля.

На днях ВС России удовлетворил ходатайство прокурора и распорядился передать дело экс-монаха в Измайловский суд Москвы. Так решили поступить из-за опасений, что сторонники подсудимого на Урале будут давить на свидетелей.

Судить бывшего схимонаха будут по трем уголовным статьям. Его обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину основатель Среднеуральского женского монастыря не признал.

Екатеринбургская епархия лишила Сергия сана за нарушение священнической присяги и обязала уехать из обители, а осенью прошлого года его отлучили от церкви. Обвиняемый отказался уезжать из обители, его задержали сотрудники ОМОН в декабре прошлого года во время штурма монастыря.