Последние российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана

Самолет с последними российскими миротворцами вылетел из Казахстана, где военные выполняли миссию по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом написало РИА «Новости».

Группу возглавляет генерал-полковник Андрей Сердюков. Вывод российских военных из Казахстана начался 13 января.

«Миротворцы ОДКБ справились с поставленной задачей в Казахстане, проявили профессионализм, против них не допущено ни одной провокации», — заявил Сердюков.

Мирные протестные акции начались в Казахстане в начале года — после двукратного повышения цен на сжиженный газ. Затем они превратились в погромы административных зданий и магазинов. Наиболее горячей точкой стал город Алма-Ата, где протестующие дотла сожгли здание акимата (администрации).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел чрезвычайное положение и попросил помощи миротворческих сил ОДКБ в подавлении беспорядков на улицах.

Президент Токаев рассказал, что беспорядки в Казахстане устроили организованные и подготовленные террористы.

Цены на сжиженное топливо в Казахстане взяли под государственное регулирование, их заморозили на ближайшие шесть месяцев.