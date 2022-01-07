Токаев рассказал о шести террористических атаках на Алма-Ату

Беспорядки в Казахстане устроили организованные и подготовленные террористы. Некоторые из них не владеют казахским языком. Алма-Ата пережила не менее шести волн нападений враждебных группировок общей численностью 20 тысяч человек. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он пояснил, что эти данные собраны после детального анализа всех произошедших в стране событий. По словам главы государства, все атаки были скоординированы, а непосредственные исполнители прошли подготовку за пределами страны.

«Я приказал начать контртеррористическую операцию для устранения угрозы национальной безопасности и защиты жизни и имущества граждан Казахстана», — написал Токаев.

Президент республики отметил, что в данный момент полицейские и бойцы Национальной гвардии проводят слаженную работу, чтобы восстановить порядок в стране.

Миротворцы из стран-членов ОДКБ обеспечивают безопасность государственных объектов. Они останутся в стране до стабилизации ситуации.

«Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», — подчеркнул Токаев.

Акции протеста, которые переросли в беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней. Все началось 2 января, когда жители западных районов вышли на улицу с требованием снизить цены на сжиженный газ. Сначала их поддержали другие области страны, а после в крупнейших городах республики начались беспорядки и погромы.

Группы молодых людей отбирали оружие у силовиков, грабили магазины, поджигали автомобили. Президент Токаев в своем обращении к нации заявил, что за дестабилизацией ситуации стоят зарубежные террористические группы. Для помощи он обратился к странам ОДКБ, которые согласились ввести миротворцев. В ходе контртеррористических операций ситуацию удалось стабилизировать. Но беспорядки все еще продолжаются в Алма-Ате и Талдыкоргане.

Как сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана, всего за дни протестов полицейские задержали 3811 человек. Погибли 25 человек, 18 получили ранения. Жертвы есть и среди силовиков. В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и национальной гвардии. Некоторым из них не было 25 лет.