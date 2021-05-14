После стрельбы в Казани госпитализировали еще одного ребенка

Еще одного ребенка госпитализировали после стрельбы в казанской школе. У него острая реакция на стресс. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница — прим. ред.) с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — приводит «Интерфакс» слова Галимовой.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу №175, которую окончил несколько лет назад, с ружьем и открыл огонь по людям. Погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Самых тяжелых на следующий день после трагедии отправили самолетом МЧС на лечение в Москву.

Казанский стрелок пробыл в школе восемь минут и сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в столице.

Староста группы в колледже, где учился обвиняемый в преступлении, рассказал, что Галявиев однажды пригласил однокашника в какую-то секту, а деньги зарабатывал на продаже игровой валюты в популярном у подростков онлайн-шутере Counter-Strike.