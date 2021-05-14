Появились новые подробности о казанском стрелке. Он звал одногруппников в секту

Казанский стрелок Ильназ Галявиев жил тихо и не вызывал ни у кого подозрений. Староста группы в колледже ТИСБИ, где учился обвиняемый в массовом убийстве, вспомнил, что Галявиев звал однокашников в секту, а деньги зарабатывал продажей игровой валюты в популярном онлайн-шутере Counter-Strike.

«Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: „Есть секта, давай к нам“. Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — приводит сайт E1.ru слова старосты Роберта Сибгатуллина.

Собеседник отметил, что Галявиев никогда никому не рассказывал про оружие и умение стрелять, а деньги зарабатывал продажей игровой валюты в Counter-Strike.

«Он продавал игровую валюту. <…> Как мне кажется, полученные деньги он и пустил на покупку оружия. И лицензию на оружие, мне кажется, купил. А бомбы, видимо, учился собирать, когда еще с нами учился, до отчисления. За один день такому ведь не научишься», — добавил Сибгатуллин. Официальной информации о том, где казанский стрелок взял деньги на ружье, нет.

Староста подчеркнул, что Галявиева нет практически ни на одном групповом фото из колледжа. По словам Сибгатуллина, казанского стрелка никто из студентов не трогал.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев взял ружье, пришел в казанскую школу № 175 и начал стрелять. Погибли девять человек. 23 получили ранения. Через восемь минут молодой человек сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. На следующий день после трагедии в школе Галявиева отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве.