Названо место проведения психолого-психиатрической экспертизы казанскому стрелку

Устроившему бойню в казанской школе Ильназу Галявиеву проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Накануне заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика рассказал, что экспертиза займет два месяца. По его словам, сроки могут продлить, если будет такая необходимость.

Утром 11 мая Галявиев взял ружье и пришел в казанскую школу № 175, которую окончил четыре года назад. Он открыл огонь и устроил взрыв. Во время бойни погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. 23 получили ранения. Консилиум врачей решил отправить девятерых пострадавших на лечение в Москву. Их привезли в столицу 12 мая.

Стрелок пробыл в школе восемь минут и сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Советский районный суд Казани накануне отправил молодого человека в СИЗО на два месяца. Галявиев во время заседания признался в преступлении. В Следственном комитете России рассказали, что в прошлом году у обвиняемого выявили заболевание головного мозга. По данным ведомства, сейчас он ведет себя неадекватно.