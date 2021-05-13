Первый выстрел Галявиева у входа в гимназию попал на видео

Казанский стрелок Ильназ Галявиев открыл огонь на крыльце школы. В этот момент там стояла девочка. Первый выстрел попал на видео.

Запись опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах можно видеть, как он, одетый в черную одежду с двумя рюкзаками, в одном из которых была бомба, поднимается по ступенькам к входу в школу и, увидев ученицу, стреляет в ее сторону.

Школьница смогла спастись. Преступник проследовал в здание, где меньше чем за 20 минут убил девять человек и устроил взрыв.

Похороны жертв Галявиева прошли 12 мая. В этот день в Татарстане объявили всеобщий траур. В больницы были доставлены более 20 человек. Девятерых пострадавших накануне перевезли на лечение в Москву. В Детском республиканской больнице в Казани остаются сейчас 14 школьников. Их состояние оценивается как стабильное.

Стрелок был арестован на два месяца. Ему грозит пожизненный срок. На суде он признал свою вину. В настоящее время он находится в СИЗО. Расследование дела о массовом убийстве продолжается.