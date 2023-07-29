Общество 29 июля 2023, 10:30 Попова исключила риск распространения холеры в России Глава Роспотребнадзора Попова исключила риски распространения холеры в России Pxhere

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Вероятность распространения холеры в России — исключена. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, написал ТАСС.

«В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия. Мы продолжаем исследования в одной из групп, учитываем риски и оцениваем их. Но в общем-то ситуация абсолютно стабильная», — рассказала она.

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Глава Роспотребнадзора добавила, что постепенно в регионе снимают все ограничения. Распространение заболевания не допустили, подчеркнула специалист. Риска возникновения очага холеры в области нет.

«Холероподобный возбудитель» выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В регионе провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты обследовали сотни людей, контактировавших с зараженным. Пробы на холеру взяли у трех человек в Ленинградской области — они общались с пациентом.

Для профилактики купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна в Тамбовской области запретили. В ведомстве также сообщили об организации контроля за исполнением временных ограничительных мер.

Возбудитель холеры — вибрион — передается очень быстро. Он выделяется из кишечника. Если человек не соблюдает гигиену, то руками может загрязнить предметы и пищу и даже передать бактерию другому через простое рукопожатие.