Эксклюзив 09 марта 2023, 10:43 Попавший под обстрел рэпер Птаха до сих пор не вышел на связь Пиарщица рэпера Птахи Евстифеева сообщила, что он не вышел на связь после обстрела в ДНР Telegram

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Рэпер Птаха (Давид Нуриев), попавший под обстрел в Донецкой Народной Республике накануне, до сих пор не вышел на связь. Об этом «360» рассказала его PR-менеджер Марина Евстифеева.

«[Поговорить с ним] не удалось. Он до сих пор не на связи», — сообщила она.

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Рэпер не отвечает на звонки.

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Пиарщица добавила, что Птаха вместе с коллегой Андреем 3022 уехал в ДНР 2–3 марта. Нуриев планировал дать благотворительный концерт для участников спецоперации. Также исполнитель сообщал журналистам, что приехал в Донецк с гуманитарной помощью, намерен собрать материалы для двух песен и снять несколько сцен для нового клипа. По пути на концерт Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне, с тех пор о нем ничего не известно.

В СМИ попало видео, предположительно, с телефона Нуриева: слышны звуки автоматной очереди и похоже, что смартфон выронили во время стрельбы.

Исполнитель QDR, который должен был отправиться с ним в Донецк, отменил поездку из-за проблем со здоровьем.