Происшествия 08 марта 2023, 22:52 Рэпер Птаха попал под обстрел на территории ДНР — СМИ ТАСС: в ДНР сообщили, что рэпер Птаха попал под обстрел РИА «Новости»

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Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) попал под огонь в прифронтовой зоне на территории ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств республики.

Отмечается, что связь с музыкантом на данный момент отсутствует.

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«Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась», — говорится в сообщении.

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Как напомнило издание Nation news, ранее артист поехал в Донецк, чтобы увидеть, что там происходит, а после записать об этом песни. Рэпер запланировал выпуск двух треков. Также Птаха рассказал о съемках фильма «Брат-3», где он исполнил одну из главных ролей.

Давид Нуриев признался, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, но не общается с ними, и предположил, что россияне в конце концов всех простят, так как «у народа слишком доброе сердце».