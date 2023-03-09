Знаменитости 09 марта 2023, 02:02 PR-директор рэпера Птахи подтвердила отсутствие связи с музыкантом — СМИ ТАСС: PR-директор рэпера Птахи подтвердила отсутствие связи с музыкантом

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Рэпер Птаха, настоящее имя Давид Нуриев, не выходит на связь с момента обстрела, его телефон отключен, подтвердила PR-директор музыканта Марина Евстифеева. Она добавила ТАСС, что дозвониться до исполнителя невозможно.

Евстифеева затруднилась ответить, в каком районе ДНР находится Птаха. Она сообщила, что рэпер планировал дать благотворительный концерт для участников спецоперации.

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В СМИ попало видео, предположительно, с телефона музыканта. В ролике отчетливо слышны звуки автоматной очереди. Судя по всему, владелец телефона выронил аппарат во время стрельбы.

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Рэпер Птаха попал под огонь в прифронтовой зоне на территории ДНР. Связь с исполнителем отсутствует, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.