Общество 06 марта 2023, 18:43 Рэпер Птаха приехал в Донецк с гумпомощью и собрал материалы для двух песен РИА «Новости»: рэпер Птаха приехал в Донецк с гуманитарной помощью РИА «Новости»

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Российский рэпер Птаха приехал в Донецк с гумпомощью, чтобы увидеть, что там происходит, и записать об этом песни. Планируется два трека, оба выйдут в ближайшее время, сообщил РИА «Новости» исполнитель.

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«У меня трек есть „Война с Домбаем“, у которого уже есть припев. Я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать. Андрей (рэпер 3022 — прим. ред.) готовит новый трек проекта Russian Vibe. И еще ко всему прочему будет совместный трек с QDR и с Ангелиной Рай, называется „Дождись“», — рассказал Птаха.

Кроме того, рэпер хотел снять несколько сцен для нового клипа, но исполнитель QDR, который должен был для этого ехать с ним, в итоге не смог из-за проблемы со здоровьем.

Также в беседе с изданием Птаха рассказал, что нейтрально относится к уехавшим из страны артистам, но не общается с ними, и предположил, что россияне все равно в конце концов простят их — у народа слишком доброе сердце.