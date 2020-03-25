Помощь своему городу. Завод протезов в Реутове начал шить медицинские маски

В Реутове завод по производству протезов решил помочь жителям и начал выпускать медицинские маски. В день их шьют более тысячи, так что теперь масок точно хватит всем.

Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, где привыкли быть отзывчивыми, решил помочь своему городу и снабдить его жителей медицинскими масками во время ажиотажа. Для этого здесь открыли дополнительный пошивочный цех.

Источник фото: телеканал «360»

Ежедневно сотрудники производят более тысячи одноразовых медицинских масок. Но купить эти маски нельзя, по крайней мере пока. Задача швей — обеспечить защитой сотрудников поликлиник, больниц и детских садов. В аппарате главы городского округа Станислава Каторова сказали, что это позволит частично удовлетворить внутренние нужды города.

Источник фото: телеканал «360»

Ажиотаж с медицинскими масками начался из-за распространения коронавируса по всему миру. По последним данным, COVID-19 заболели 425 тысяч человек. В Московской области заразившихся коронавирусом 41, семеро из них уже выздоровели.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, жителям Московской области рекомендовали как можно реже выходить в людные места, а пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, уйти на самоизоляцию. С покупкой продуктов и лекарств в Подмосковье будут помогать волонтеры. Если же выйти все-таки нужно, следует внимательнее отнестись к мерам гигиены.