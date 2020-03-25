Помощь своему городу. Завод протезов в Реутове начал шить медицинские маски
Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, где привыкли быть отзывчивыми, решил помочь своему городу и снабдить его жителей медицинскими масками во время ажиотажа. Для этого здесь открыли дополнительный пошивочный цех.
Ежедневно сотрудники производят более тысячи одноразовых медицинских масок. Но купить эти маски нельзя, по крайней мере пока. Задача швей — обеспечить защитой сотрудников поликлиник, больниц и детских садов. В аппарате главы городского округа Станислава Каторова сказали, что это позволит частично удовлетворить внутренние нужды города.
Ажиотаж с медицинскими масками начался из-за распространения коронавируса по всему миру. По последним данным, COVID-19 заболели 425 тысяч человек. В Московской области заразившихся коронавирусом 41, семеро из них уже выздоровели.
Чтобы не допустить распространения коронавируса, жителям Московской области рекомендовали как можно реже выходить в людные места, а пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, уйти на самоизоляцию. С покупкой продуктов и лекарств в Подмосковье будут помогать волонтеры. Если же выйти все-таки нужно, следует внимательнее отнестись к мерам гигиены.